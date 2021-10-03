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نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بعرقلة جهود السلام

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نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بعرقلة جهود السلام نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بعرقلة جهود السلام

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اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن صالح، اليوم الأحد، جماعة «أنصار الله»، بتعمد عرقلة مساعي السلام في اليمن، من خلال التصعيد العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وهجماتها على الأراضي .

وقال الفريق على محسن خلال لقائه في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض «إن تصعيد الحوثيين واعتداءاتهم المستمرة على المدن الآهلة بالسكان، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المُسير على السعودية وتهديد الملاحة الدولية، فضلاً عن ممارساتهم الإجرامية في مناطق سيطرتهم من إعدامات جماعية.. تكشف المفهوم الحقيقي لفكرة السلام لدى الحوثيين».

وأضاف أنه «في الوقت الذي يقبع فيه ملايين المدنيين والنازحين في مأرب وشبوه وغيرها من المدن اليمنية، ومدن أخرى في السعودية تحت خطر القصف والاعتداءات الحوثية، لا يزال الدور الدولي الضاغط يُنظر إليه على أنه دون المستوى المأمول».

وتابع: «ضحايا الإرهاب الحوثي كانوا ولا زالوا يعولون على دور دولي أكثر حزماً وجدّية لإيقاف صلف وتعنت الميليشيات التي تتحكم إيران في قرارها».

ووجه نائب الرئيس اليمني، اتهامًا لـ«الحوثيين» بـ «الاستغلال السلبي لاتفاق ستوكهولم [بين وجماعة الحوثيين خلال جولة مفاوضات السويد أواخر 2018] والتنصل عن تنفيذه، واتخاذه فرصة للتحشيد واستقدام الأسلحة الإيرانية واستمرار زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد الملاحة الدولية».

واعتبر أن «الممارسات التي يرتكبها الحوثيون تكشف تعمدهم عرقلة كل مساعي السلام ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وتعميق أزمته الإنسانية».

المصرى اليوم

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