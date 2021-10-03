السجن ١٠ سنوات لمندوب مبيعات بالإسكندرية: «هتك عرض طفل وابتزه لمدة عام»

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، الأحد، مندوب مبيعات بالسجن 10 سنوات بتهمة هتك عرض طفل.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد ومحمد أحمد سالمان والمستشار محمود سلامه شرف الدين.

تعود وقائع القضية التي حملت رقم 5792 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان بلاغ من والدة المجني عليه اتهمت فيه مندوب مبيعات بهتك عرض نجلها بدائرة القسم. واوضحت المبلغة «ح.ح. ع» ربة منزل انها لاحظت تغير سلوك ابنها وبمتابعة تصرفاته تبين قيامه بحذف بعض الرسائل من على هاتفه المحمول، وعند سؤاله أخبرها بقيام المتهم «أ.ع.ق» 42 سنة مندوب مبيعات بهتك عرضه مستغلا صغر سنه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على المتهم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق. وتبين من التحقيقات بأن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه الطفل وحسر عنه ملابسه وعاود فعل ذلك على مدار سنة وذلك عن طريق تهديد المجنى عليه بفضح أمره.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإبتزاز المجنى عليه وطلب منه مبالغ مالية، مما دفع الطفل لسرقة مبلغ مالى الف جنيه أعطاها للمتهم، خشية أن يفضحه. وعقب اكتمال التحقيقات قررت النيتبة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت حكمها المتقدم .