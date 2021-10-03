الحكم في دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويًا 24 أكتوبر

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حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها الصحفى حسام السويفى عضو نقابة الصحفيين والتى تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بنسبة 20% للحكم إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري.

وكان «السويفى» قد تقدم بالدعوى والتى حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية واختصم فيها كلًا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.

وجاء في الدعوى «إن هذا البدل أصبح جزءًا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل».

و طالب من خلالها بإصدار الحكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لكافة الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.

وأكدت الدعوي أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبوضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبدالرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.

وكتب «السويفى» عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»نقابة الصحفيين ممثلة في السيد نقيب الصحفيين توافق على كافة مطالبي في دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20 ٪ سنويَا للزملاء للصحفيين، وتقدم مذكرة لهيئة المحكمة بذلك، خلال الجلسة التي انعقدت صباح اليوم، الأحد.