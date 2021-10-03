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يتوقع الارتفاع غدا .. فى وعالميا مساء اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021

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يتوقع الارتفاع غدا .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 يتوقع الارتفاع غدا .. فى وعالميا مساء اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021

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ينتظر الذهب، مساء اليوم الأحد، 3 أكتوبر 2021، عودة البورصة، صباح غد الاثنين، ليحدد مصيره خلال التداولات، يتأثر سعر الذهب في بالأسعار العالمية بينما يكون تأثير العرض والطلب في السوق المحلى ضئيل ولا يُذكر وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الأخير، 773 جنيها للجرام.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 882 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772 إلى 774 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6176 إلى 6192 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالميا، خلال يومى السبت والأحد، عند الأسعار المرتفعة التي تحققت مساء الجمعة، بسبب اغلاق البورصة لقضا الإجازة الاسبوعية،وكان الذهب حقق ارتفاعا كبيرا خلال يومى الخميس والجمعة وحقق ارتفاعا طفيفا على أساس اسبوعى للإسبوع الثانى على التوالى .

يتوقع الخبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الذهب ارتفاعا عقب عودة التداول بالبورصة، غدا الإثنين، بسبب هبوط مؤشر الدولار وارتفاع اسعار الذهب عند اغلاق البورصة مساء الجمعة وهو نفس السيناريو الذي حدث الإسبوع الماضى، ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن ضد مخاطر التضخم والأزمات الإقتصادية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.54 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،761.02 $ .

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تراجع طفيف بعد ارتفاع كبير.. أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

عادت للارتفاع.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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