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حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور) حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون، حيث شنت الأحياء عدد من الحملات المفاجئة للتصدي للبناء المخالف ووقفه في المهد.

وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبدالله حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن أسوار على مساحة ٣٥٠م٢ وتقسيم حوائط على مساحة ١٠٠ م٢ منطقة هضبة توشكى بجوار كهرباء الريف وكذا إزالة أسوار بشارع ١٠ المستعمرة على الطريق الصحراوى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بتنفيذ حملة إزالة فورية تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الأرضى بمنطقة الناصرية القديمة وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى والتحفظ على كمية من الأخشاب منطقة الناصرية خلف عمارة المكرونة فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بشارع عشرين نجع يادم.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة فورية لإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن شارع الرحاب متفرع من شارع النيل وتم التحفظ على ونش وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

-- حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على مواجهة الظاهرة (صور)
-- حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على مواجهة الظاهرة (صور)
-- حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على مواجهة الظاهرة (صور)
-- حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على مواجهة الظاهرة (صور)
-- حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على مواجهة الظاهرة (صور)

المصرى اليوم

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