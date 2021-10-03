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وائل جمعة: «أقسم بالله مافيش أي مجاملات في »

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وائل جمعة: «أقسم بالله مافيش أي مجاملات في المنتخب» وائل جمعة: «أقسم بالله مافيش أي مجاملات في »

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أكد وائل جمعة، مدير منتخب ، أن تمثيل الفراعنة شرف كبير، قائلا «نتمنى رفع اسم مصر خالج الملعب كما رفعناه داخل الملعب».

وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كارلوس كيروش اسم كبير ويهمه الحفاظ على تاريخه، ونسعى لمساعدته في مهمته»، مشيرا إلى أن أحمد حجازي انضم للمنتخب اليوم، ومن المقرر انضمام أحمد كوكا غدا، ومحمد صلاح بعد غد.

وأوضح أن انطباعات كيروش عن اللاعبين جيدة، خاصة في ظل استجابتهم لتعليماته، معلقا «كيروش كشاف ويكفي أنه صاحب اكتشاف كريستيانو رونالدو، يجب أن نثق في اختياراته».

وتابع «كيروش وصف منتخب مصر بمنزل من غير أبواب أو شبابيك»، مشيرا إلى أن كيروش تواصل مع اللاعبين المستبعدين (شريف وأفشة ومصطفى فتحي) وأكد أن سيكون مفتوحا أمامهم بمجهودهم.

وأضاف «كيروش مدرب عالمي، ومصر لم تتعاقد معه كي نملي عليه رغباتنا، لا نريد الحملات المنظمة ضد كيروش»، مؤكدا أن كيروش استطلع آراء الجهاز الفني في القائمة.

وأعرب جمعة عن أمنيته للجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشددا على أن منتخب مصر ليس حكرا على لاعبين بأعينهم.

ونفى جمعة ما تردد بشأن مجاملة بعض اللاعبين قائلا «كيروش هيجامل ليه وعلى حساب مين، والله ما فيه مجاملات ونستهدف تحقيق الفائدة للفراعنة»، مؤكدا أن المنتخب يطمح في تجاوز منتخب ليبيا خلال المباراتين المقبلتين.

وأشاد جمعة بهدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قائلا «وصل إلى مكان يليق بمجهوده، وفخر لمنتخب مصر وجود لاعب عالمي مثل محمد صلاح»، مشيرا إلى أن كيروش اتخذ قراره منذ اللحظة الأولى بمنح شارة القيادة لصلاح.

وأضاف «أحمد فتحي تقبل قرار كيروش بمنح شارة القيادة لصلاح، واتفقنا على عدم فتح الموضوع مرة أخرى».

المصرى اليوم

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