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أحمد موسي يوجه رسالة غامضة لمحمد صلاح

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أحمد موسي يوجه رسالة غامضة لمحمد صلاح أحمد موسي يوجه رسالة غامضة لمحمد صلاح

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علق الإعلامي أحمد موسي، على تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، قائلا:«ننتظر هدفا عالميا من صلاح أمام ليبيا».

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدي البلد»: “محمد صلاح هو كابتن منتخب ولا كابتن لمنتخب مصر إلا صلاح مع احترامي للجميع”، مضيفا:«صلاح اليوم أحرز هدفا غير مسبوقا تلاعب فيه بمدافعي فريق السيتي»

وأعرب الإعلامي أحمد موسي، عن تمنياته أن يكرر محمد صلاح هذا الهدف الرائع مع المصري أمام ليبيا، مضيفا:«ما نشاهده في الدوري الإنجليزي هو متعة كروية».

وأكمل موسي:«احنا مش بنلعب كورة في مصر، معقبا:» محمد صلاح ماكينة أهداف وفخر لمصر ونجح في التسويق لبلد بما يعادل ملايين الدولارات.

المصرى اليوم

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