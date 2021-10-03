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محافظ سوهاج يتلقى درع نقابة الأطباء

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محافظ سوهاج يتلقى درع نقابة الأطباء محافظ سوهاج يتلقى درع نقابة الأطباء

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تلقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، درع نقابة الأطباء بسوهاج إهداء من الدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بالمحافظة، تقديرا لمجهودات المحافظ في دعم المنظومة الصحية، والقطاع الطبي بسوهاج، خاصة في مواجهة جائحة كورونا.

وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لدور محافظ الإقليم الرائد في دعم المنظومة الصحية، وحل مشكلات الأطباء، والعمل على تيسير الخدمات الطبية في المستشفيات، مشيدا بتواصله الدائم والمستمر مع الجهات المعنية لتلافي كافة المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة وفي أقل وقت ممكن لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية لأهالي وأبناء المحافظة .

المصرى اليوم

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