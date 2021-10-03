«تجارة الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 75 (صور)

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شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 75 لكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية (الدفعة الماسية)، والذى تضمن تخريج ٢٨٧٥ طالب وطالبة، بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة ولفيف من رجال ورواد الأعمال بالإسكندرية.

فى كلمته وجه قنصوه التهنئة للحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما وجه التحية لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد خلال سنوات ليصل أبناؤهم إلى هذا اليوم المشهود، وأكد على أن مصر تشهد الآن طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، وتحتاج لكل السواعد الشابة لتصل إلى الهدف المنشود، مؤكداً أن مصر ستصبح في مكانة اقتصادية عظيمة خلال سنوات قليلة بفضل جهود أبنائها.

قال رئيس الجامعة، إن جامعة الإسكندرية تهتم بجودة التعليم بشكل غير مسبوق، وأصبحت تحتل مركز متقدم في التصنيفات العالمية، مضيفاً أن الجامعة لديها تحدي كبير في بعض الكليات كثيفة الاعداد، وتم وضع آليات لحل هذه الصعوبات بهدف زيادة التنافسية للخريج في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما هنأ رئيس الجامعة الخريجين الذين حصلوا على درجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية. متمنياً لهم التوفيق والسداد.

في كلمته قدم الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التجـارة علـى مـا يبذلونه من مجهودات بشكل دائم، تحقيقاً لأهداف ورسالة الكلية والجامعة بهدف الارتقاء الطـالـب بالعملية التعليمية، موضحاً أن كلية التجارة حرصت من خلال قطاعاتها الثلاثة (التعليم والطلاب- الدراسات العليا والبحوث- خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على تقديم أفضـل خدمـة طـلاب الكليـة بجميع المراحل بالتعاون مع الأقسام العلمية والإدارية بالكلية، كما وجه كلمة للخريجين حثهم فيها على بذل الجهد والاجتهاد وتطوير أنفسهم في المرحلة القادمة بما يعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع والخير.

وقال العميد إن الكلية احتفلت منذ يومين بتخريج ٤٧٧٥ طالب وطالبة تجارة عربي، وتخريج ٣٣ طالب بشعبة اللغة الفرنسية. وأدى الخريجون القسم أمام عميد الكلية والحاضرين.

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)

"تجارة الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ75 .. والطلاب يؤدون القسم أمام "العميد" (صور)