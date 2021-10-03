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ESPN الأمريكية : «صلاح الأفضل..وأثبت إننا مخطئون»

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شبكة ESPN الأمريكية : «صلاح الأفضل..وأثبت إننا مخطئون» ESPN الأمريكية : «صلاح الأفضل..وأثبت إننا مخطئون»

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كتب- عالية صلاح

بعد الأداء الساحر الذي قدمه لاعبنا المصري محمد صلاح في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي بإحرازه هدف وصناعة أخر، أثنت الكثير من المواقع الرياضية على أداء الفرعون المصري. وقالت ESPN الأمريكية عبر تويتر في تغريدة لها بعد مباراة اليوم «صلاح أفضل لاعب في العالم الأن.. أثبت إننا مخطئون».

وأحرز صلاح هدفاً أسطوريًا في الدقيقة 76 بعد تمريرة كورتيس جونز، حيث راوغ مدافعي السيتي، وتوغل في منطقة الجزاء ليسدد الهدف من الناحية اليمنى بقدمه اليمنى (التي لا يلعب بها عادةً) ليعلن عن تسجيله الهدف الثاني لليفربول.

كان صلاح قد صنع الهدف الأول ايضًا والذي أحرزه ساديو ماني في الدقيقة 59.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين في الجولة السابعة، ليصبح ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ومانشستر سيتي خلفه في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

و يطير صلاح إلى عقب المباراة استعدادًا لمباراة الفراعنة وليبيا المصيرية في تصفيات 2022، التي ستقام الجمعة 8/10/2021 في تمام الساعة التاسعة، حيث يسعى المصري في الفوز بالمباراتان ليستعيد صدارة ترتيب المجموعة، التي يتصدرها المنتخب الليبي بعد فوزه في الجولتين السابقتين.

المصرى اليوم

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