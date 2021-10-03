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نواب «التنسيقية» يحصدون 10 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

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نواب «التنسيقية» يحصدون 10 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان نواب «التنسيقية» يحصدون 10 مقاعد في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

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نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد 10 مقاعد باللجان، تمثلت في 6 مقاعد أمانة سر، و4 مقاعد في منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر، في الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وعمرو درويش، بمنصب أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد مقلد، بمنصب أمين سر لجنة الشؤون العربية، ورشا أبوشقرة، بمنصب أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، ومحمد تيسير مطر، بمنصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ومارسيل سمير، بمنصب أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان، النواب نادر مصطفي، في لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وأحمد فتحي، في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد عبدالعزيز، في لجنة حقوق الإنسان، ومارثا محروس، في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصرى اليوم

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