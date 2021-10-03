مستشفى الإبراهيمية تحتفل بعيد ميلاد أصغر مريض كلى

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في لفتة إنسانية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمشاركة المرضى مناسباتهم السعيدة، وتقديم الدعم النفسى لهم، احتفل الفريق الطبي بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفي الإبراهيمية المركزي، بعيد ميلاد أصغر مريض غسيل كلوى بالوحدة، والذي يعاني من شلل أطفال، وتم تقديم كرسى كهربائي متحرك له، لمساعدته على الحركة والتواصل مع الآخرين، كما تم الاحتفال أيضا بعيد ميلاد بعض المرضي بوحدة الكلى بالمستشفي.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير إدارة الكلى بالمديرية، ومدير المستشفى، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذه الاحتفالية، على هذه اللفتة الطيبة، ولإدخال السرور والبهجة في نفوس المرضي.