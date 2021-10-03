«كفر الشيخ» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لانطلاق العام الدراسي السبت المقبل

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رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ في مختلف الإدارات التعليمية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي السبت المقبل.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التعليمية بالمحافظة، بإجراء جولات ميدانية للمرور علي المدارس، للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت، من أجل توفير كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة حصول أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالقطاع التعليمي علي لقاح كورونا، حفاظًا علي صحة الطلاب والعاملين وضمان انطلاق عام دراسي متميز في جميع المراحل التعليمية.

ومرَّ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي مدارس مدينة بيلا، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وشدد «ساطور» على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، حرصًا علي سلامة الطلاب وتوفير مناخ آمن للطلاب وظهور المدارس بأبهي صورة خلال العملية التعليمية.

ووجه رئيس مدينة بيلا بالتأكد من مراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه والنوافذ والفصول الدراسية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس.

وشدد «ساطور» على رفع كل الإشغالات حول أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي.

كما وجه بإجراء جولات ميدانية علي مدار الساعة علي كل المدارس، والتأكد من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي.

وقام رؤساء القري، بالمرور علي المدارس الواقعة بنطاق قريته وتوابعها، حيث جرى التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والكهرباء والمياه ووجود أغطية لبالوعات المجاري، وخلو المدارس من أي أسلاك كهربائية عشوائية، والتأكد من توافر كل المرافق داخل المدارس لتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، وكذا التأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نفذ رؤساء القرى، حملات نظافة بالمدارس وحول أسوار المدارس، لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الأشجار نتيجة أعمال تقليم وتهذيب الأشجار، ونقلها للمقالب الوسيطة بقراهم، بجانب رفع كافة الاشغالات حول محيط المدارس ومنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس، مع استمرار حملات النظافة أمام المدارس بصورة دورية.