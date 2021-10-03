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التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملات مفاجئة على محال وأسواق الإسكندرية

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التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملات مفاجئة على محال وأسواق الإسكندرية التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملات مفاجئة على محال وأسواق الإسكندرية

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار توجيهات بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

في هذا الصدد شنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، وبحضورشرطة ، عدة حملات خلال شهر سبتمر، أسفرت عن التحفظ علي نحو 17 طن مضبوطات بإجمالي ٢٩ محضر، كما تم التحفظ على المنتجات غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر، واللحوم التي ثبت ذبحها خارج المجازر الحكومية.

التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملت مفاجئة على المحال والأسواق في الاسكندرية (صور)
التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملت مفاجئة على المحال والأسواق في الاسكندرية (صور)
التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملت مفاجئة على المحال والأسواق في الاسكندرية (صور)
التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملت مفاجئة على المحال والأسواق في الاسكندرية (صور)
التحفظ على 17 طن مضبوطات في حملت مفاجئة على المحال والأسواق في الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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