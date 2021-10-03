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قيمة الأسهم المتداوَلة في السوق الرئيسية لشهر سبتمبر تتجاوز 147 مليار ريال

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قيمة الأسهم المتداوَلة في السوق الرئيسية لشهر سبتمبر تتجاوز 147 مليار ريال قيمة الأسهم المتداوَلة في السوق الرئيسية لشهر سبتمبر تتجاوز 147 مليار ريال

قيمة الأسهم المتداوَلة في السوق الرئيسية لشهر سبتمبر تتجاوز 147 مليار ريال

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداوَلة للشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2021م 147.86 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4.05% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 10.071.02 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.46% مقارنة بالشهر الماضي.

ووفق تقرير تداول الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداوَلة حسب الجنسية ونوع المستثمر للشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2021 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" 129.89 مليار ريال، تمثل ما نسبته 87.85% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 131.23 مليار ريال تمثل ما نسبته 88.75% من إجمالي عمليات البيع، وشكلت قيمة ملكية "المستثمر السعودي" ما نسبته 96.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الشهر المنتهي في 30 سبتمبر بلغ 1.60 مليار ريال، تمثل ما نسبته 1.09% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.70 مليار ريال، تمثل ما نسبته 1.15% من إجمالي عمليات البيع، فيما شكلت قيمة ملكية "المستثمر الخليجي" ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.004% مقارنة بالشهر الماضي.

وبيّن التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الشهر المنتهي في 30 سبتمبر بلغ 16.37 مليار ريال، تمثل ما نسبته 11.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.93 مليار ريال، تمثل ما نسبته 10.10% من إجمالي عمليات البيع. وشكلت قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" ما نسبته 2.97% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

وأفاد تقرير تداول السعودية الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداوَلة حسب الجنسية ونوع المستثمر للشهر المنتهي في 30 سبتمبر 2021م بأن القيمة الإجمالية للأسهم المتداوَلة في السوق الموازية (نمو) بلغت 1277.15 مليون ريال، بارتفاع نسبته 32.52% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 15,255.38 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 2.33% مقارنة بالشهر الماضي.

وبيَّن التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال الشهر المنتهي في 30 سبتمبر بلغ 1222.13 مليون ريال، تمثل ما نسبته 95.69% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1232.56 مليون ريال، تمثل ما نسبته 96.51% من إجمالي عمليات البيع. وشكلت قيمة ملكية "المستثمر السعودي" ما نسبته 99.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر2021 بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة بالشهر الماضي.

وأبان التقرير أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الشهر المنتهي في 30 سبتمبر بلغ 19.10 مليون ريال، تمثل ما نسبته 1.50% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.73 مليون ريال، تمثل ما نسبته 1.15% من إجمالي عمليات البيع. وشكلت قيمة ملكية "المستثمر الخليجي" ما نسبته 0.17% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.12% مقارنة بالشهر الماضي.

وبيَّن تقرير تداول السعودية أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" في السوق الموازية (نمو) بلغ 35.92 مليون ريال، تمثل ما نسبته 2.81% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 29.87 مليون ريال، تمثل ما نسبته 2.34% من إجمالي عمليات البيع. وشكلت قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" ما نسبته 0.58% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 30 سبتمبر 2021 بارتفاع نسبته 0.16% مقارنة بالشهر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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