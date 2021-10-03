قدرتها عالية على القيادة والسيطرة وتحتوى على مركز عمليات: «الميسترال أنور السادات» توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

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دخلت الميسترال «أنور السادات» منظومة التسليح للقوات المسلحة مع الاحتفال بأعياد أكتوبر فى 2016، وكان هذا خير توثيق لعقلية الرئيس الراحل ودوره فى حرب أكتوبر ومفاوضات السلام، حيث شهدت مصر فى إطار التعاون العسكرى مع فرنسا، تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط البلدين، والتى كانت أبرز نتائجها طائرات «الرافال» والفرقاطة «فريم» والسفينة الحربية «الميسترال» وتبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين، لتقديم مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات .

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

امتلاك مصر لأحدث منظومة تسليح بتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإطلاق اسم الرئيس الراحل «أنور السادات» على أحدث المنظومات، تؤكد عمق العقيدة العسكرية المصرية وتقديرها لقادتها، وقد جاء انضمام «الميسترال السادات» فى إطار الصفقة التى أبرمتها مصر مع فرنسا فى أكتوبر 2015 والتى تقضى بتسليم مصر حاملتى مروحيات من طراز ميسترال والتى بموجبها انضمت حاملة الطائرات الأولى «جمال عبدالناصر» للقوات البحرية فى يونيو الماضى .

الميسترال أنور السادات توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

وتعد السفينة الحربية طراز ميسترال من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم ولها قدرة عالية على القيادة والسيطرة، حيث إنها تحتوى على مركز عمليات متكامل ولها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعداتهم مع وجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلًا ونهارًا، بالإضافة لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من مستشعرات وأجهزة اتصالات حديثة .

الميسترال أنور السادات توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

ومن أبرز المواصفات الفنية للسفينة الحربية طراز ميسترال: «الإزاحة (22000) طن (حمولة كاملة)، الطول الكلى (199) مترًا، العرض (32) مترًا، السرعة (19) عقدة، الارتفاع (58) مترًا، مدى الإبحار (30) يومًا بمدى (10000) ميل بحرى، الطاقم (30) ضابطًا + (140) درجات أخرى، تنقسم السفينة إلى (12) سطحًا منها (5) أسطح لتحميل الطائرات ومركبات القتال .

ويستخدم السطح الرئيسى للطيران، وبه (6) نقاط إقلاع وهبوط للطائرات الهليكوبتر، هنجر الطيران يسمح بتخرين (12-16) طائرة هِل، طبقًا للحجم والحمولة أو (35) مركبة مدرعة .

الميسترال أنور السادات توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

سطح المركبات العلوى: يسمح بتحميل (70) عربة مدرعة أنواع، وعن سطح المركبات السفلى: يستخدم لتحميل المركبات والمجنزرات من (9:6) دبابات طبقًا للحمولة هنجر الوسائط، (الحوض): يتسع لتحميل (2) وسيطة إبرار طراز (LCM) + وسيطة إبرار طراز (L- CAT).

« قدرات السفينة »

الميسترال أنور السادات توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

السفينة قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقًا لمدة الإبحار، إمكانية تحميل وسائط الإبرار طراز LCM - طراز (L- CAT) للإنزال السريع (تتواجد بالسطح السفلى المائى لنقل الأفراد والمدرعات والدبابات)، السفينة مجهزة للعمل كمستشفى بحرى، حيث إن أقسام المستشفى منتشرة على مساحة (750) مترًا مربعًا وتستوعب (غرفتى عمليات – غرفة أشعة إكس – قسم خاص بالأسنان، وأحدث جيل من المساحات الإشعاعية – (69) سريرًا طبيًا)، القدرة على إخلاء حتى ألفى فرد طبقًا للمساحة المتيسرة بإجمالى مساحة (2650) مترًا مربعًا .

« المهام الحربية »

الميسترال أنور السادات توثيق لدور الرئيس الراحل فى حرب العزة وتخليدًا لذكراه

القيام بعمليات الإنزال البحرى، وبأعمال النقل البحرى الاستراتيجى، وبمهام الإخلاء وتقديم أعمال الدعم اللوجيستى للمناطق المنكوبة، تقديم العلاج الطبى المؤهل لقوات التشكيل، العمل كمركز قيادة مشترك بالبحر، إدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح بالبحر .