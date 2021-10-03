«قصور رئاسية».. شاهدة على عصر «السادات»

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القصور الرئاسية هى تاريخ طويل وذكريات، كانت شاهدا حيًا على معظم الأحداث التى مرت بمصر منذ الثورة العرابية ووقفة أحمد عرابى الشهيرة أمام الخديو توفيق أمام قصر عابدين، مرورا بثورة 23 يوليو التى قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبدالناصر، انتهاءً بثورتى 25 يناير و30 يونيو التى زحف فيها الشعب المصرى إلى قصرى الاتحادية والقبة، حيث مقر الحكم إبان فترة حكم الرئيسين الأسبقين حسنى مبارك ومحمد مرسى .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وسجلت وزارة الآثار جميع القصور الرئاسية كآثار، وبصفة خاصة جميع القصور الملكية، وهى 8 قصور، إلى جانب الاستراحات الرئاسية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويؤكد خبراء الآثار أن معظم القصور الرئاسية الموجودة حتى الآن تم إنشاؤها فى عهد الخديو إسماعيل بن محمد على باشا .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدار شؤون البلاد من فيلا من الفلل التى تمت مصادرتها من العائلة المالكة، وتقع فى محافظة الجيزة ولكنه استخدم القصور الرئاسية فى الاجتماعات واللقاءات الرسمية، واستخدم أحدها كمركز عمليات لحرب أكتوبر 1973 .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

« المصرى اليوم» تستعرض القصور الرئاسية التى شهدت على فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من خلال بيانات هيئة الاستعلامات المصرية وموقعها الرسمى .

رغم أنه أصغر القصور مساحة، لكنه أهمها من الناحية التاريخية والرسمية، حيث حُكِمت مصر منه فى عهد 6 ملوك، تلاهم الرئيس محمد نجيب، والرئيس جمال عبدالناصر وأنور السادات .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

قصر عابدين الواقع فى منطقة وسط القاهرة، أنشأه الخديو إسماعيل، وينسب إلى عابدين بك وهو أحد الضباط الأتراك وكان يمتلك بيتا فى هذا المكان قام بشرائه الخديو إسماعيل بعد وفاة صاحبه، وضم إليه مئات الأفدنة وأمر بتشييد هذا القصر ليكون مقرا للحكم، وتكلف 565 ألفاً و570 جنيهاً، بخلاف الأثاث الذى تكلف مليونى جنيه، ويعد القصر البداية الأولى لظهور القاهرة الحديثة. ويضم 500 غرفة، ومكتبة بها أكثر من 55 ألف كتاب، وغرفة مكتب الملك فاروق، والقاعة البيزنطية، وقاعة العرش، وصالة للطعام، وحجرة البلياردو التى أهدتها الإمبراطورة أوجينى للخديو إسماعيل، وجناح الحرملك الذى يضم مجموعة من التحف والتماثيل والسجاد والساعات المحلاة بالذهب، إضافة إلى جناح الملك فاروق، وجناح الملكة فريدة، وجناح ولى العهد، وبالقصر ثلاثة متاحف هى متحف قصر عابدين الحربى، ومتحف هدايا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومتحف الفضيات الذى يضم مقتنيات أسرة محمد على الذى أنشئ فى عهد مبارك. أما قصر القبة الواقع بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة قام ببنائه الخديو إسماعيل، وتحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، تصل مساحته إلى 80 فداناً، إضافة للحديقة التى تحيط به وتبلغ مساحتها 125 فدانا، وخلال فترة حكم الخديو توفيق، صار القصر الذى ولد فيه محلاً لإقامة أفخم الاحتفالات وحفلات الزفاف الملكية .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وعندما اعتلى الملك فؤاد عرش مصر عام 1917 صار القصر مقر الإقامة الملكية الرسمى، وخلال فترة إقامته فيه أمر بعدة تغييرات على القصر، حيث أمر بإضافة سور بارتفاع 6 أمتار، وبوابة جديدة وحديقة خارجية، كما أضيفت محطة سكة حديد خاصة بالقطار الملكى، حيث كان الزوار يأتون مباشرة سواء من الإسكندرية أو من محطة مصر المركزية للقطارات فى القاهرة .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وألقى الملك فاروق أولى خطبه، عبر الإذاعة المصرية، فى 8 مايو 1936 من هذا القصر، إثر وفاة والده فؤاد الأول، واحتفظ فاروق بمجموعاته الخاصة فى ذلك القصر، حيث ضمت مجموعات نادرة من الطوابع والساعات والمجوهرات، ومعظم هذه الأشياء بيعت فى مزاد علنى فى عام 1954 حضره الكثير من المهتمين .

وبعد ثورة يوليو 1952، أصبح أحد القصور الرئاسية الرئيسية، وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يستقبل فيه الزوار الرسميين، كما سجى جثمانه هناك بعد وفاته انتظاراً لجنازته فى مطلع أكتوبر 1970، ولايزال القصر مقراً رسمياً لإقامة الزوار الرسميين لمصر .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وكان لقصر الطاهرة ذكرى خاصة فى التاريخ المصرى الحديث، حيث اتخذه الرئيس الراحل أنور السادات مركزا للعمليات للتجهيز لحرب أكتوبر 1973 حيث أمر بتجهيزه لتدار الحرب من داخله، وتوجد به صورة شهيرة للرئيس الراحل وحوله رجال الجيش، يقفون حول طاولة كبيرة يناقشون عليها خطة الحرب، وهى نفسها طاولة البلياردو التى كان أحضرها الملك فاروق من قصر محمد على فى شبرا الخيمة وضمها للقصر، كما شهد القصر تصوير فيلم الأيدى الناعمة عام 1963 .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

يقع هذا القصر شرق القاهرة، بين منطقتى روكسى وحدائق القبة بالقرب من قصر الاتحادية المقر الحالى لحكم مصر، ويضم معظم دوائر مؤسسة الرئاسة ويعد رغم صغر حجمه من أفخم القصور فى العالم .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

كان الملك فاروق اشترى القصر باسم الملكة فريدة عام 1941 بمبلغ 40 ألف جنيه، واشترى الفيلا المجاورة له، وضم إليه عدداً من الأراضى، حتى بلغت مساحته 8 أفدنة، ثم استرده منها، مقابل 117 فداناً بمحافظة الشرقية، ويحتوى القصر على عدد من التحف والتماثيل الرخامية لفنانين إيطاليين .

قصور رئاسية شاهدة على عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وتردد أن القصر شهد جلسة تسوية مؤقتة، بين الرئيسين الراحلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، خلال زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز، فى مارس 1954، كما كان مقراً لإقامة فتحية نكروما، زوجة أول رئيس لغانا كوامى نكروما وأسرتها لبعض الوقت عقب تشكيل حركة عدم الانحياز، كما كان مقراً لإقامة أرملة شاه إيران عام 1980، وأقام فيه رئيس الوزراء الفرنسى السابق ليونيل جوسبان .