تعريف طلاب جامعة الملك خالد بإستراتيجية عسير

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انطلقت مساء اليوم الأحد، بجامعة الملك خالد، أولى الورش التي تُعنى بالتعريف بإستراتيجية منطقة عسير، التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرًا، والتي تستهدف منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة.

وأبان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الذي أدار الورشة أن مجتمع الجامعة الذي يزيد عدده على 65 ألفا من الطلاب والمنسوبين، يجب أن يكون له إسهام واضح في التعريف والتثقيف وتمكين المعرفة بأبعاد الإستراتيجية أولاً ثم الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية والتي سيكون لها دور كبير في تطور وتنمية المنطقة.

واستعرض وكيل الجامعة للتطوير والجودة والمشاريع الدكتور مرزن الشهراني خلال الاجتماع حزمة من الورش والأعمال التي تشترك في تنفيذها مختلف وحدات الجامعة والتي تهدف إلى تمكين المعرفة والوعي وتعزيزهما بما تتضمنه الإستراتيجية.

يذكر أن الورشة التي شهدت حضور وكلاء وعمداء الجامعة ومشرفي الإدارات والمراكز والوحدات في شطري الطلاب والطالبات تضمنت العديد من المقترحات والأفكار المتعلقة بتفعيل دور الجامعة في دعم إستراتيجية منطقة عسير في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الجامعة وإستراتيجية المنطقة.