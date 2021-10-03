أخبار عاجلة

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جولة رقابية للموارد البشرية بـ"تبوك" بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين

Print
جولة رقابية للموارد البشرية بـ"تبوك" بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين جولة رقابية للموارد البشرية بـ"تبوك" بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين
الجولة سعت لتوعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار وإيضاح نِسَب التوطين

جولة رقابية للموارد البشرية بـ

نفَّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم الأحد جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات، الأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي".

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نِسَب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والوظائف المتعلقة بقرار التوطين للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وشارك المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك منيف بن هابس الحربي في الجولات الميدانية التي شملت منشآت المطاعم والمقاهي والكوفيهات والتموينات وقطاع السينما ومكاتب العقار؛ للتأكد من التطبيق، والالتزام بالقرار الذي يأتي تماشيًا مع قرارات التوطين، وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي