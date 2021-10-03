أخبار عاجلة

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول في خطر .. وأسطورة الريدز الأسبق يحذر «مو» من تشويه تاريخه

Print
عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول في خطر .. وأسطورة الريدز الأسبق يحذر «مو» من تشويه تاريخه عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول في خطر .. وأسطورة الريدز الأسبق يحذر «مو» من تشويه تاريخه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، أنه معجب بمالكي «الريدز» لتغييرهم سياسة التعاقدات في النادي، لكنه استغرب من تصريحات مدربه يورجن كلوب حول تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم تقارير أن اللاعب المصري يريد الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني للتوقيع على عقد جديد. وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة «تيليغراف» البريطانية: «لقد قلت مرات عديدة إنني معجب بمالكي ليفربول لتغييرهم سياسة التعاقدات في النادي».

وأضاف: «لقد فعلوا العديد من الأمور الصحيحة، لكن المساعدة في رعاية أحد أفضل اللاعبين في العالم، وجعله رمزاً عالمياً يعد أمرا إيجابيا لناديك، أنت تريد أن تعتز بذلك وتوجه الموارد للحفاظ عليه طوال سنوات تواجده في قمة مستواه وتسجيله للأهداف بكثرة».

وتابع: «بالنسبة لي، فإن النادي يجري توسعات الاستاد، ويبرم الصفقات التجارية، من أجل إبرام تعاقدات جيدة والاحتفاظ بالأفضل عندما يحتاج الأمر لتوقيع عقود جديدة معهم». وواصل: «إن مالكي ليفربول فعلوا هذا الأمر مؤخرا مع فيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر».

وتعهد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بأن أزمة تجديد عقد جوردان هندرسون سيتم حلها بعد مأزق قصير، وتم ذلك فورا، لكنه يقول إنه «غير مشارك» في مفاوضات تجديد عقد صلاح.

وعلق كاراجر: «هذا يبدو غريبا، هل هناك سبب وجيه لعدم حل حالة عقد صلاح بنفس السرعة، إن هذا الأمر لم يتم شرحه من النادي بشكل مرض لنا». لكن كاراجر تساءل أيضا إذا كان صلاح سيجد وجهة أفضل في حالة رحيله عن ليفربول، بقوله: «إلى أين سيذهب صلاح؟ إن مانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمان فقط من يستطيعون تحمل هذا الراتب الضخم الذي يريده اللاعب المصري.

لقطة أقرب لهدف محمد صلاح على طريقة مارادونا اليوم ضد مانشستر سيتي

وقال : "هل سيدفعون له عندما يبلغ 31 عاما في عام 2023؟ هل يريد مو حقا الانضمام إلى أحد أندية مانشستر وتشويه إرثه وتاريخه في أنفيلد؟». واستمر: «بعد 25 عاما من الآن، سيراجع الجمهور هذه الحقبة ويفكرون في مدى حظهم في مشاهدة أهداف صلاح، وسيعيدون مشاهدة مقاطع الفيديو ويرون إحصاءاته بشعور من الرهبة".

واختتم: «آمل ألا ينظروا إلى الوراء ويسألوا: لماذا غادر قبل أن تتاح له الفرصة للتغلب على الرقم القياسي لروجر هانت؟».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

بمشاركة رونالدو .. البرتغال تقسو على قطر بثلاثية نظيفة (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو)

النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها

النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها