وزيرة الخارجية الليبية: مجموعات من المرتزقة انسحبت من البلاد

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أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي مع نظيرها الكويتي: «بخصوص ملف المرتزقة هو ملف شائك ولكن أيضا بخصوص انسحاب بعض المرتزفة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».

وأضافت المنقوش: «هذا ما نسعى إليه، وهذا أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في هذا الشهر، لوضع خطة من قبل لجنة 5+5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل».