مصادر: انفجار في مسجد في كابول أثناء صلاة الجنازة على والدة مسؤول في طالبان

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قال مسؤولون في حركة طالبان إن انفجارا أسفر عن مقتل عدة مدنيين في مسجد في العاصمة الأفغانية كابول حيث كان الناس يؤدون صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم الحركة اليوم الأحد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي كسر الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التي شابتها الفوضى في أعقاب سيطرة طالبان على المدينة في أغسطس آب.

وقال مسؤولون إن عددا من المدنيين أصيبوا في الانفجار الذي وقع على طريق رئيسي قرب مدخل مسجد العيدجة. وشوهد قادة طالبان وهم يتبرعون بالدم في مستشفى يعالج الجرحى لكن وصول وسائل الإعلام كان يخضع لقيود مشددة.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع الهجوم، لكنه لم يعلق على تقارير من مسؤولين آخرين في الحركة بأن المسجد شهد الهجوم أثناء الصلاة على والدته التي توفيت في الآونة الأخيرة. وقال جندي من طالبان، قال إنه شاهد الانفجار، إن شخصين قُتلا وأُصيب ثمانية.

وأضاف أن اثنين نفذا الهجوم على ما يبدو وأن أحدهما قُتل بينما تم القبض على الآخر وهو يحاول الفرار. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية قولها إن ثمانية قتلوا وأصيب 20، لكن مسؤولا في طالبان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن العدد النهائي سيكون أعلى.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه «الانفجار وقع على الطريق الرئيسي خارج مسجد العيدجة مباشرة حيث كانت تقام الصلاة على والدة ذبيح الله مجاهد».