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تفاصيل أزمة مغني الراب الفلسطيني في حفل التجمع الخامس

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تفاصيل أزمة مغني الراب الفلسطيني في حفل التجمع الخامس تفاصيل أزمة مغني الراب الفلسطيني في حفل التجمع الخامس

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بعد الانتقادات التي طالته، اعتذر مطرب الراب الفلسطيني شب جديد عما فعله بحفلة المغني مروان بابلو، وتغييره كلمات ابتهال «مولاي إني ببابك» الشهير للشيخ سيد النقشبندي إلى مروان إني ببالك في مداعبة منه للمطرب.

وعبر خاصية «الستوري» على حسابه في «إنستجرام»، قال شب جديد: «أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة..ثانيا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لأخوى مروان، واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو أني كنت أعرف إنه اللي حصل حساس ومسيئ لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى أنكم ما تزعلوا منى، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق، ومروان ملوش دعوة خالص.

وأثار مطرب راب فلسطينى حالة من الجدل بعد تغيره لبعض كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندى ما دفع البعض لاتهامه بالإلحاد، وذلك خلال حفل مروان بابلو.

وأحيا مروان بابلو حفلا غنائيًا في أمس في التجمع الخامس وقام هذا المطرب الفلسطيني بتغيير كلمات ابتهال “مولاى” للنقشبندي، وقال “مروان انى وقفت ببابك يا مروان”.

وتسبب تغيير كلمات الابتهال في حالة من التذمر والغضب بين الجمهور واتهمه البعض بالإلحاد.

المصرى اليوم

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