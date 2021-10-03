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بعد تحريف كلمات ابتهال مولاي .. صاحب أزمة حفل مروان بابلو يرد على اتهامه بـ«الإلحاد»

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بعد تحريف كلمات ابتهال مولاي .. صاحب أزمة حفل مروان بابلو يرد على اتهامه بـ«الإلحاد» بعد تحريف كلمات ابتهال مولاي .. صاحب أزمة حفل مروان بابلو يرد على اتهامه بـ«الإلحاد»

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حرص مغني الراب الفلسطيني الذي يدعى شب جدبد، على الاعتذار للشعب المصري والعربي، بعد إثارته جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ظهوره في حفل مروان بابلو الذي أقيم أمس الجمعة 1 أكتوبر، وصعوده على المسرح وغنائه ابتهال «مولاي» مع تغيير كلماته، لتكون «مروان يا مروان».

نشر «جديد»، مقطع عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «السلام عليكم أما بعد، أحب أقدم اعتذاري للشعب المصري الحبيب ولجمهوري والأمة الإسلامية ولدولة ونقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين، والمصنفات والأخص حبيبي وأخوي مروان بابلو».

وتابع قائلاً: «أعتقد أن ما حدث بسبب قلة حنكة وقلة خبرة في التعامل مع الجمهور ولم أتوقع أنه أمر حساس لهذه الدرجة، وإحنا مش كفار ولا ملحدين، ولا جايين ننشر الإلحاد في مصر».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، وجاء في بيان من النقابة أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وكد البيان أن نقابة الموسيقيين أخطرت كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار لأنه تناول في إحدي حفلاته إبتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانيه وقيم سامية لدي المصرين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصرين بخيبة أمل.

المصرى اليوم

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