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.. لقطة أقرب لهدف محمد صلاح اليوم ضد مانشستر سيتي على طريقة مارادونا

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فيديو .. لقطة أقرب لهدف محمد صلاح اليوم ضد مانشستر سيتي على طريقة مارادونا .. لقطة أقرب لهدف محمد صلاح اليوم ضد مانشستر سيتي على طريقة مارادونا

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول، يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفا عالميا مارادوينا في شباك مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي جمعما مساء الأحد 3- 10 – 2021، وانتهت بهدفين لكل فريق. محمد صلاح وصل للهدف رقم 6، متساوياً مع جيمي فاردي، ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

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