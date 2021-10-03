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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفا عالميا مارادوينا في شباك مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي جمعما مساء الأحد 3- 10 – 2021، وانتهت بهدفين لكل فريق. محمد صلاح وصل للهدف رقم 6، متساوياً مع جيمي فاردي، ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

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