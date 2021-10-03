بروتوكول تعاون لتأهيل الشباب بشمال سيناء لسوق العمل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء، لتأهيل شباب وفتيات المحافظة لسوق العمل وتمكينهم من الاستفادة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لسد متطلبات سوق العمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ محور بناء الإنسان المصري ضمن استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك في إطار مخرجات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة والتي تشير إلى ضرورة التوسع في تطوير المهارات التقنية والقدرات اللغوية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف محفوظ أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامجها التدريبية التقنية وكذلك برامج تعليم اللغات المطلوبة بالأسواق سواء المحلية أو العالمية، بهدف بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة لتغطية احتياجات السوق، وجذب وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مقرات لها بالمحافظات وتوفير العديد من الوظائف وفرص العمل للشباب، وبما يساهم في زيادة الصادرات المصرية من خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود.

وصرح الدكتور بكر سويلم، الرئيس التنفيذي لجمعية الجورة بأن بروتوكول التعاون مع الهيئة يأتي في إطار الجهود التي تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقا من حرص القيادة السياسية على دعم التنمية على أرض شمال سيناء من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب حيث ستوفر الاتفاقية فرصة غير مسبوقة للشباب في شمال سيناء لاكتساب المهارات اللازمة للتأهيل لسوق العمل وكذلك دعم الشركات الناشئة على أرض شمال سيناء.

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات والخريجين الجدد والباحثين عن العمل في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءات وقدرات 450 شاب وفتاة سنويًا، على أن تبلغ نسبة الفتيات في حدود 25٪ على الأقل من الأعداد المستهدفة.

وقع البروتوكول أماني ربيع، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد زايد، ممثل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالجورة بمحافظة شمال سيناء.

ويتضمن التعاون تقديم ثلاثة برامج تدريبية وهي برنامج تدريب اللغة الإنجليزية والتدريب التقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي والذي يهدف إلى رفع كفاءة المتقدم للتدريب على المستوى اللغوي والتقني ضمن مبادرة مستقبلنا رقمي في واحدة من مسارات التسويق الرقمي، أو تطوير الويب أو تحليل البيانات.

كما تقدم الهيئة برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات والذي يهدف إلى تقديم التدريبي الصيفي لطلاب الفرقة الأولى، الثانية والثالثة من كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة سيناء، وكذلك طلاب قسم هندسة الاتصالات معهد العلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى هذا تقدم الهيئة تدريب لقاطني محافظة شمال سيناء بشكل عام على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي.

وعلاوة على هذا، ستقوم الهيئة بتقديم دعم يصل إلى نسبة 60٪ من رواتب العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قاطني محافظة شمال سيناء، وذلك بعد انتهائهم من أحد البرامج المقدمة من خلال مبادرة مستقبلنا رقمي.