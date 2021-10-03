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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، هوكان أيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيداً بقوة وعمق العلاقات بين مصر والسويد وخاصة في مجال الاستثمارات والتي كان لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه كانت هناك العديد من اللقاءات التي جمعت بين وزير التجارة والصناعة لكلا البلدين، بالإضافة لوزير الخارجية المصرى لدعم خطط الإستثمارات بين البلدين.

ورحب الشريف بزيادة التعاون بين الجانبين في المجال الإقتصادي الإستثماري، مؤكداً تذليل أي عقبات قد تواجه أي تعاون بين الجانبين.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بزيارته لمدينة الإسكندرية حيث تعد تلك هي زيارته الأولى له منذ توليه المنصب في يونيو الماضي.

وأضاف أن للإسكندرية مكانة خاصة وذلك لكونها مدينة ذات طابع تاريخي وثقافي متميز.

ورحب بمزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)