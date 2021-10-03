أخبار عاجلة

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

Print
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور) محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، هوكان أيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيداً بقوة وعمق العلاقات بين والسويد وخاصة في مجال الاستثمارات والتي كان لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه كانت هناك العديد من اللقاءات التي جمعت بين وزير التجارة والصناعة لكلا البلدين، بالإضافة لوزير الخارجية المصرى لدعم خطط الإستثمارات بين البلدين.

ورحب الشريف بزيادة التعاون بين الجانبين في المجال الإقتصادي الإستثماري، مؤكداً تذليل أي عقبات قد تواجه أي تعاون بين الجانبين.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بزيارته لمدينة الإسكندرية حيث تعد تلك هي زيارته الأولى له منذ توليه المنصب في يونيو الماضي.

وأضاف أن للإسكندرية مكانة خاصة وذلك لكونها مدينة ذات طابع تاريخي وثقافي متميز.

ورحب بمزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر