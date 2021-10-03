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استشاري: مريض السمنة يستطيع تناول ما يشاء من الطعام بعد التحويل المصغر

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استشاري: مريض السمنة يستطيع تناول ما يشاء من الطعام بعد التحويل المصغر استشاري: مريض السمنة يستطيع تناول ما يشاء من الطعام بعد التحويل المصغر

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من المواصفات في المريض التي تُحدد العملية المناسبة لمريض السمنة سواء نوع السمنة، أو رغبة المريض، أو حالته النفسية.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن البعض لا يريد خفض الوزن بصورة كبيرة، ولكنه يريد إجراء جراحات السمنة بهدف التخلص من السكر، وفي هذه الحالة يفضل إجراء عملية تحويل المصغر.

ولفت إلى أن مريض السمنة بعد إجراء التحويل المصغر يستطيع أن يتناول ما يشاء من الطعام، ولا يتأثر وزنه، لان عملية التحويل المصغر تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، وبالتالي عدد الوجبات قد يكون كبيرًا، ولا يحدث زيادة في الوزن.

المصرى اليوم

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