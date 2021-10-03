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أهداف ليفربول ومانشستر سيتي .. محمد صلاح إعصار شاهين في الدوري الإنجليزي ()

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أهداف ليفربول ومانشستر سيتي .. محمد صلاح إعصار شاهين في الدوري الإنجليزي (فيديو) أهداف ليفربول ومانشستر سيتي .. محمد صلاح إعصار شاهين في الدوري الإنجليزي ()

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول، يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي جمعما مساء الأحد 3- 10 – 2021، وانتهت بهدفين لكل فريق. محمد صلاح وصل للهدف رقم 6، متساوياً مع جيمي فاردي، ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

???? محمد صلاح @MoSalah يضرب دفاع مان سيتي بهدف "مارادوني" ‼️#ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/M1RxfRXt4g

— beIN SPORTS (@beINSPORTS)

موقعة ليفربول ومانشستر سيتي تنتهي على وقع تعادل مثير ▶️ شاهد ملخص المباراة#ليفربول_مانشستر_سيتي | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#PremierLeague | #beINPLhttps://t.co/QF6z6LqpAP

— beIN SPORTS (@beINSPORTS)

مشاهدة ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي كاملا اضغط هنا

ليفربول تعادل مع مانشستر سيتي.. وصلاح صنع وسجل في الدوري الإنجليزي ومثل دوره كإعصار شاهين الذي يهدد المنطقة العربية الآن.

تألق النجم المصري محمد صلاح اليوم وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدف في مانشستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي .

سجل أهداف ليفربول مانى ومحمد صلاح في الدقيقتين 59 و76، فيما سجل هدفين مانى سيتي فودين ودى بروين في الدقيقتين 69 و81. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانى وارتفع رصيد مانشستر سيتى إلى 14 نقطة في المركز الثالث

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

المصرى اليوم

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