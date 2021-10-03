محافظ كفر الشيخ يكتشف سراديب للدروس الخصوصية أسفل عمارات سكنية

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اكتشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في جولة الأحد، وجود مراكز دروس خصوصية داخل سراديب أسفل العمارات السكنية، ومنها خلف محال، اعتقادا من أصحابها أنه من الصعب اكتشافها، كما اكتشف مقهى داخل محل للملابس.

وقرر محافظ كفر الشيخ غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية في تقسيم المحاسبين الجديد، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق جميع المراكز التعليمية غير المرخصة، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع تلك المراكز، وغلق عدد من المحال والتي تواري مراكز الدروس الخصوصية داخلها.