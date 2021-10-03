أول رد من الوحدة الإماراتي بشأن التفاوض مع موسيماني

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أكد راشد الزعابي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، أنه لا يوجد هناك مفاوضات مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال راشد الزعابي، خلال تصريحات تلفزيونية" نحترم النادي الأهلي وبيتسو موسيماني، ولكن ما أشيع حول تعاقدنا مع المدرب غير صحيح بالمرة"، مضيفًا: " لدينا المدير الفني حالياً معنا ونحن متمسكون به ولا نفكر في الإستغناء عنه خلال الفترة القادمة".

وأكمل" نادي الوحدة الإماراتي يحترم الأخوة الأشقاء في مصر، ويجب أن يكون هناك تحرى الدقة في الأخبار التي يتم تداولها".

واختتم" أحترم إدارة النادي الأهلي والجماهير المصرية بالكامل، وأؤكد أننا لم نتحدث مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة".