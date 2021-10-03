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أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه «المُذهل» في مانشستر سيتي

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أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه «المُذهل» في مانشستر سيتي أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه «المُذهل» في مانشستر سيتي

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تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الريدز قد تعادل أمام السيتيزنز بملعبه الأنفيلد بهفدين لمثلهما، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

وشهدت المباراة لقطة رائعة للغاية مع حلول الدقيقة 76، بعدما تلاعب صلاح ببرناردو سيلفا قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويتلاعب بعدها بدفاع مانشستر سيتي وتسديدة قوية سكنت شباك إديرسون ليسجل الملك المصري في المباراة السابعة على التوالي.

وقال صلاح في تصريحات إلى وسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: «لقد كانت مباراة صعبة ومُعقدة للغاية، لأنهم يحتفظون بالكرة كثيرًا. نحن لم نكن جيدين في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني لعبنا بطريقة جيدة. هذه هي النتيجة ويجب أن نقبلها».

وعن هدفه الرائع تحديث النجم الدولي المصري قائلاً «أعتقد أنه كان سيكون هدفًا أكثر روعة في حال فزنا، لكنه هدف جيد، لأستطيع قول أي شيء أخر في هذا الأمر، نحن كنا نحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل الصدارة»

وعن صناعته للهدف الأول لزميله ساديو ماني أوضح صلاح قائلاً: «نحن نتدرب على هذه الكرة كثيرًا في التدريبات، واستطعنا اليوم فعلها في مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي، وأتمنى تكرار الأمر نفسه في المباريات القادمة».

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر تشيلسي، ونقطة أيضا عن الثالث والرابع، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

المصرى اليوم

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