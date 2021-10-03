وزيرة الصحة تكشف تفاصيل زيارتها لألمانيا لتفقد تجهيزات سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها زارت مصنع «WAS» خلال زيارتها إلى ألمانيا لتفقد التجهيزات والموديلات لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.

وأشارت «زايد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن مصر أكبر عميل لدى الشركة وأنشأوا خط إنتاج خاص بالاحتياجات المصرية، لافتة إلى أنهم استعرضوا «اللوجو» الخاص بالسيارات حيث سيكون عبارة عن شعار مبادرة «100 مليون صحة»، و«حياة كريمة».

وكشفت الوزيرة تفاصيل زيارتها إلى شركة «سيمنز» ولقاء رئيسها، قائلة: «كان استقبالا فاخرا، والأعلام المصرية كانت في كل مكان بالشركة»، لافتة إلى أنهم تفقدوا «موديل» سيارة بها جهاز أشعة مقطعية متحرك، وسيبدأ توريدها خلال شهرين، فضلا عن تفقد أجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي سيتم توريدها أيضا لمصر.

وأضافت أنهم اتفقوا مع ممثلي «سيمنز» على تدريب الكوادر البشرية من الأطباء على استخدام الأجهزة الجديدة التي سيتم توريدها لمصر، فضلا على الاتفاق على مشاركة «سيمنز» في تطوير «سوفت وير» الأجهزة فيما بعد.