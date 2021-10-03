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سفير ناميبيا يزور الإسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)

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سفير ناميبيا يزور الإسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور) سفير ناميبيا يزور الإسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأحد، فيليو هيفينداكا سفير ناميبيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كل الأصعدة.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيداً بقوة وعمق العلاقات بين وناميبيا منذ 1990.

وأعرب المحافظ عن رغبته في زيادة التعاون بين الجانبين وخاصة زيادة التبادل التجاري الاقتصادي الإستثماري، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لدعم ورعاية اللقاءات مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية والتي من شأنها زيادة وتحقيق المنفعة.

وأكد أن المحافظة علي أتم الإستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات تواجه التعاون بين الجانبين.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة الإسكندرية والتي تعد زيارته الأولى منذ توليه المنصب منذ 5 شهور.

وأكد أن مصر لديها أحدث الإمكانيات، مشيراً إلى أنهم حريصين على زيادة التعاون في مجال التجارة ومجال الطب و الأدوية و الكهرباء بين الجانبين.

وأضاف السفير أن ناميبيا لديها الكثير من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى أنها لديها الكثير من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

سفير ناميبيا يزور الاسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)
سفير ناميبيا يزور الاسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)
سفير ناميبيا يزور الاسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)
سفير ناميبيا يزور الاسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)
سفير ناميبيا يزور الاسكندرية لأول مرة منذ توليه منصبه (صور)

المصرى اليوم

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