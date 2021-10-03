أمير قطر يهاتف سلطان عمان للتضامن جراء تداعيات إعصار «شاهين»

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بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد قطر، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر بسلطان عُمان، مساء اليوم لأحد، للاطمئنان والتضامن جراء تداعيات إعصار شاهين الذي ضرب السلطنة، بحسب وكالة أنباء قطر «قنا».

وأعرب الأمير عن تضامن دولة قطر مع الشعب العماني، ووقوفها مع السلطنة في الجهود التي تبذلها في مواجهة تداعيات الإعصار.

من جانبه، عبر سلطان عمان عن خالص شكره وتقديره للأمير تميم على تضامنه الأخوي والإنساني وموقف دولة قطر الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.