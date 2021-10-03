★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تلقى إشادة كبيرة من نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، محمد أبوتريكة، محلل قنوات بين سبورتس القطرية. قال محمد محمد أبوتريكة، إن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا خاصة بعد المستوى الفني الذي يقدمه خلال الفترة الماضية والحالية مع فريقه الإنجليزي أو المنتخب الوطني.

أضاف أبوتريكة، محمد صلاح لايقدر بالمال خاصة في ظل تألقه اللافت والملحوظ، لابد أن تعلم جيدا إدارة ليفربول أنها تمتلك «نعمة كبيرة الآن بوجود محمد صلاح».

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد انتهاء الجولة السابعة بمباراة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي، المصري اليوم تقدم خدمة ترتيب الدوري الإنجليزي 2021، حيث تصدر تشيلسي برصيد 16 نقطة وليفربول وصيفاً برصيد 15 نقطة ومانشستر سيتي برصيد 14 نقطة في المركز الثالث. مشاهدة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اضغط هنا

تألق النجم المصري محمد صلاح اليوم وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدف في مانشستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي. سجل أهداف ليفربول مانى ومحمد صلاح في الدقيقتين 59 و76، فيما سجل هدفين مانى سيتي فودين ودى بروين في الدقيقتين 69 و81 .

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانى وارتفع رصيد مانشستر سيتى إلى 14 نقطة في المركز الثالث

تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر- روبن دياز- لابورت- كانسيلو

الوسط: رودري- دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس- فودن- جريليش