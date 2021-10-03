أخبار عاجلة

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مش بقول نعمل كده».. داعية: يحق للمرأة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها في هذه الحالة

Print
«مش بقول نعمل كده».. داعية: يحق للمرأة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها في هذه الحالة «مش بقول نعمل كده».. داعية: يحق للمرأة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها في هذه الحالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على محفوظ، الداعية الإسلامي، إن الله ذكر كيفية التعامل مع الزوجة الناشز في قوله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ».

وأوضح محفوظ، في تصريحات على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الزوج عليه أن يعظ زوجته عند نشوزها بالقول: «خافي الله»، وبعد ذلك يقوم بهجرها، مشيرًا إلى أن الرسول لم يضرب امرأة، وعلينا أن نتعلم من الرسول الأخلاق الحميدة.

ولفت إلى أن المقصود بالضرب هو الابتعاد عن الزوجة، وهذا من المعاني الموجودة في اللغة العربية، مشيرًا إلى أن الزوج إذا تعدى على زوجته بالضرب ظلمًا وعدونًا، ففي هذه الحالة عليها أن تقوم بالاستقواء بوالدها وشقيقها ونجل عمها، لضرب الزوج بنفس الضرب الموجه إلى الزوجة، وهذا رأي الحنابلة، معقبًا: «أنا مش بقول نعمل كده، لكن ده رأي مذكور».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة»

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية