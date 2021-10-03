«مش بقول نعمل كده».. داعية: يحق للمرأة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها في هذه الحالة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على محفوظ، الداعية الإسلامي، إن الله ذكر كيفية التعامل مع الزوجة الناشز في قوله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ».

وأوضح محفوظ، في تصريحات على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الزوج عليه أن يعظ زوجته عند نشوزها بالقول: «خافي الله»، وبعد ذلك يقوم بهجرها، مشيرًا إلى أن الرسول لم يضرب امرأة، وعلينا أن نتعلم من الرسول الأخلاق الحميدة.

ولفت إلى أن المقصود بالضرب هو الابتعاد عن الزوجة، وهذا من المعاني الموجودة في اللغة العربية، مشيرًا إلى أن الزوج إذا تعدى على زوجته بالضرب ظلمًا وعدونًا، ففي هذه الحالة عليها أن تقوم بالاستقواء بوالدها وشقيقها ونجل عمها، لضرب الزوج بنفس الضرب الموجه إلى الزوجة، وهذا رأي الحنابلة، معقبًا: «أنا مش بقول نعمل كده، لكن ده رأي مذكور».