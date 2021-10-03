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بعد إلهام شاهين .. ممثلة شابة تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

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بعد إلهام شاهين .. ممثلة شابة تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها بعد إلهام شاهين .. ممثلة شابة تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

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كتبت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، ابنة الفنانة عفاف مصطفى منشوراً عبر حسبابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسب بوك»، تعلن فيه عن التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها، مطالبة بإضافة خانة للتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة ببطاقة الرقم القومي.

وقالت ياسمين رحمى: «الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه«.

وتابعت ياسمين: «ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود».

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من إعلان الفنانة إلهام شاهين تبرعها بأعضائها بعد الوفاة.

المصرى اليوم

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