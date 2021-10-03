وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بـ4 مراكز فى البحيرة

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افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، منشآت رياضية فى مراكز وادى النطرون وكوم حمادة وبدر وأبوالمطامير ودمنهور فى محافظة البحيرة.

وافتتح الوزير والمحافظ الملعب الخماسي لكرة القدم بنادى الصيد بوادي النطرون، وميدان الرماية الجديد «تراب - اسكيت» بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت رياضية بـ4 مراكز فى البحيرة

وتابع الوزير والمحافظ عددًا من العروض الرياضية التي قدمها براعم وأشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم واشاد وبمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء.

وزار الوزير خلال تواجده فى محافظة البحيرة 4 مراكز هي وادى النطرون وكوم حمادة وبدر وأبوالمطامير ودمنهور، لافتتاح عددًا من الصروح الرياضية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على الإنجليز.

وحضر الزيارة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس السيد حمزة، رئيس مدينة وادي النطرون.

وتم تصميم ميدان الرماية الجديد وفق أحدث النظم والتقنيات واستمعا إلى رؤية النادي للتطوير بانشاء عدد اثنين ميدان اخر وفندق وحمام سباحة ليصبح النادي قادرا على استضافه اي بطوله عالميه ودولية.

ويعتبر نادي الصيد بوادي النطرون أحد أندية الصيد بالخرطوش المعتمده دوليا، و انشأ عام 1983 ونشاطه الأساسي هو الرماية، ويضم عدد من الرماة واللاعبين ممن قاموا بتمثيل مصر في العديد من البطولات الدولية.

وأطلق الوزير والمحافظ شارة البدء وتدشين رياضة الرماية على الميدان الجديد وتابعوا قيام عدد من اللاعبين بالنادي بممارسة الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت رياضية بـ4 مراكز فى البحيرة

وأكد الوزير علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنباً إلي جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقري والمدن .

وأشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى ، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد المحافظ على تقدي الدولة كافة الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.

وقام المحافظ والوزير بوضع حجر الاساس لعدد 9 مشروعات جديدة من المنشأت الجديدة فى وادي النطرون مثل مشروع قاعة احتفالات ومؤتمرات على مساحة ٣٠٠٠م لاقامة حفلات الزفاف و أعياد الميلاد والمناسبات، ومشروع انشاء فندق ٣ نجوم يتكون من ٤ طوابق مقسمة الى ٥٠ وحدة، ومشروع انشاء ملاهي وحديقة للاطفال على مساحة ٢٢٠٠م2،ومشروع إقامة ملعب كرة قدم قانوني على مساحة ١٢٠م x ١٣٠م2ـ ومشروع إقامة عدد من الملاعب الخماسية وملعب تدريبي بعشب صناعي على مساحة ٢٥٠٠م2، ومشروه إنشاء مجمع ترفيهي على مساحة ٥٠٠ يضم صالة ألعاب بولينج وصالة بلياردو وتنس وصالة جمنيزيوم، ومشروع حمامات سباحة متعددة عبارة عن حمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة نصف اوليمبي، ومشروع إنشاء ملعب كرة السلة، ومشروع انشاء ملعب ثلاثي اكريليك على مساحة ٢٥٠٠م2.

وزار الوزير والمحافظ مركز بدر وتفقدا المنشآت المنفذة بمركز شباب الخرطوم بمركز بدر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشاهدوا الملعب الكبير والملعب الخماسى وهو عبارة عن ملعب نجيل صناعى محاط بسور من السلك بتكلفه اجماليه 5 مليون و800 الف جنيه، والمبنى الادارى بمركز شباب الخرطوم والمكون من دور أرضى و صاله جيم بتكلفه مليون و850 الف جنيه. وأعمال انشاء سور من الحديد وسلك على سمل خرسانه حول مركز الشباب بتكلفة 600 الف جنيه، كما تفقدوا مشروع انشاء الملعب الاكريليك متعدد الاستخدامات ومنطقه لاند سكيب للاطفال بتكلفه مليون و230 الف جنيه بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسى.

وأشاد الوزير والمحافظ بتلك المشروعات الهامة والتى ستخدم أبناء القريه من الشباب والفتيات والأطفال وصقل مواهبهم واتاحه الفرصه لديهم من خلال ممارستهم للأنشطة الثقافية والرياضة المتنوعه. ووجه وزير الشباب و الرياضه باقامه ملعب بالنجيل الطبيعى على نفقه الوزارة داخل المدرسة ضمن مبادرة فخامه السيد الرئيس حياه كريمة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت رياضية بـ4 مراكز فى البحيرة

وزار الوزير والمحافظ مركز أبو المطامير وافتتحا حمام السباحة النصف أوليمبي بنظام الطرح الإستثماري بمركز شباب أبو المطامير على مساحة ٨٠٠ م٢ وبتكلفة ٤ مليون تقريباً، وافتتحا الحديقة المقامة بالمركز على مساحة ٦٠٠ م٢ وتضم كافية ومطعم.

وافتتحا مبني مركز شباب قرية بيبان فى مركز كوم حمادة، الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه، وشملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضيه حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاوله بالإضافة إلى المكتبة ودورات المياه.