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«الفرد ممكن يعدي 4 أو 5 أشخاص».. «الصحة» تحذر من الموجه الرابعة لـ كورونا

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«الفرد ممكن يعدي 4 أو 5 أشخاص».. «الصحة» تحذر من الموجه الرابعة لـ كورونا «الفرد ممكن يعدي 4 أو 5 أشخاص».. «الصحة» تحذر من الموجه الرابعة لـ كورونا

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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ19»، إن الوزارة تعمل على متابعة متحورات كورونا في الموجة الرابعة وفي متابعة المتحورات الأشد انتشارا، مؤكدة أن الفرد المصاب الآن يمكنه نقل العدوي إلى أربعة أو خمسة أشخاص .

وأضافت نهي عاصم في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن الموجة الرابعة ستكون أسرع من الموجات السابقة في ارتفاع وانخفاض الإصابات بالفيروس، لافتة إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية .

وأوضحت نهي عاصم، أن المواطنين الآن يمكنهم تميز إصابة ، مشيرة إلى إن أعراض الموجة الرابعة ليس بها تغير كبير عن أعراض الموجات السابقة، وهناك الآن دراسات تجري لدمج لقاح كورونا مع لقاح الإنفلونزا .

المصرى اليوم

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