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تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 26 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 26 أكتوبر تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 26 أكتوبر

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الأحد، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لجلسة 26 أكتوبر.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما اشترك المتهمون في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

المصرى اليوم

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