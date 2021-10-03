حلقة نقاش حول إنشاء محطة تسهيلات برية لإنتاج الغاز بالصحراء الغربية

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عقدت شركة بتروسنان للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن مشروع إنشاء محطة تسهيلات برية لإنتاج الزيت الخام والغاز بحقل علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية التى تقع داخل نطاق محافظة مطروح.

وترأس الجلسة الدكتور جيولوجى أيمن مصطفى مرشدى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان، حضر الجلسة السيد ديمترو فيدوتوف المدير العام والعضو المنتدب لشركة بتروسنان، وبحضور مديرى عموم العمليات والمشروعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأمن والعلاقات العامة.

بين رئيس مجلس الإدارة أهمية التشاور المجتمعى مع كافة أطياف وجهات محافظة مرسى مطروح وثمن دور سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح فى دعمه لذلك الاجتماع.

وأوضح مدى أهمية المشروع وهو إنشاء محطة تسهيلات برية لإنتاج الزيت الخام والغاز بحقل علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية، ويدعم المشروع إنتاج الزيت الخام والغاز طبقا لاحتياج السوق المحلي وذلك لسد العجز وتقليل فرص الاستيراد وأيضا توفير العملة الصعبة, تنفيذاً لتوجهات الدولة. كما توفر شركة بتروسنان للبترول الاحتياجات القائمة علي هذه الصناعة مما يساعد على تقليل العبء على الدولة المصرية.