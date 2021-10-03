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جامعة مطروح تشارك في قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة

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جامعة مطروح تشارك في قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة جامعة مطروح تشارك في قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة

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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الثالث من أكتوبر ٢٠٢١، إن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة، شارك في فعاليات قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، في الفترة من ٢-٣ أكتوبر ٢٠٢١.

أشار رئيس جامعة مطروح إلى أن اليوم الأول للقمة تناول أحداث الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار والتكنولوجيا والزراعة الذكية، إنترنت الأشياء وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطة الدولة 2030.

وأضاف النجار أن القمة استعرضت التعريف بالحاضنات التكنولوجية الاجتماعية والهادفة للربح، الاتجاه إلى إشراك المجتمع في النشاط الاقتصادي عن طريق ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية العنصر البشري بما يتواكب مع سوق العمل، وكذلك تنظيم جولة في الجامعة المصرية اليابانية لرؤية المعامل الدراسية والبحثية والجديد في الميكاترونيكس وصناعة الروبوتات وغيرها من التحديات الصناعية والابتكارات الحديثة.

جدير بالذكر أن القمة ناقشت تكنولوجيات الثوره الصناعية الرابعة وكيفية تطبيقها في الصناعة المصرية، كيفية مواجهة التطور السريع في هذه التكنولوجيا بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، تنظيم عدد كبير من المحاضرات الخاصة بكيفية استفادة الصناعة من التكنولوجيا الصناعية الرابعة وكيفية التكامل وبين الجهات المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثورة الصناعية.

المصرى اليوم

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