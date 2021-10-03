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وزيرة الصحة: «محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح»

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وزيرة الصحة: «محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح» وزيرة الصحة: «محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح»

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ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طلاب الجامعات وأسرهم بالحصول على لقاح كورونا، مضيفة أن هناك 1100 مركز يمكنهم التوجه إليهم للحصول على اللقاح بدون تسجيل مسبق.

وقالت «زايد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إنه تم تطعيم 5 أضعاف من تم تطعيمهم الفترة الماضية خلال أسبوع فقط، مضيفة: «محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح.. والحصول عليه مجانا».

وتابعت: «من لن يحصل على اللقاح سواء طالب أو عضو هيئة تدريس أو عامل أو إداري لن يتمكن من الدخول للجامعة»، لافتة إلى أنهم اقتربوا من الانتهاء من تطعيم العاملين في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وأشارت إلى أنهم يبحثون تطعيم طلاب المدارس الثانوية العامة والأزهرية والفنية خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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