بماراثون مشي وجولة نهرية.. «أنتي الأهم» تحتفل باليوم العالمي للقلب

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انطلقت أمس الجمعة أكبر مسيرة شبابية رياضية إحتفالا باليوم العالمي للقلب (نبض حياة) تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من أمام دار الأوبرا المصرية بالجزيرة. ويأتي الماراثون في سياق الاحتفال باليوم العالمي للقلب تحت شعار نبضك حياة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وحملة انتي الأهم والمجلس الشباب المصري وبمشاركة النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وانطلقت المسيرة صباح الأمس بشارع سراى الجزيرة ثم يسارا شارع برج القاهرة وتم التقاط صورة تذكارية أمام أحد اشهر معالمها الكبرى برج القاهرة بمشاركة أكثر من 500 مشارك من أبناء هيئات ومراكز القاهرة وحملة الإعلام والموسيقى وأبناء الكشافة والبرلمان في مشهد يؤكد أهمية نشر الثقافة الرياضية والتأكيد على أهمية الصحة العامة في اليوم العالمى للقلب _ والذى يحمل شعار _ نبض حياة.

وتحدث الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن أهمية اليوم في تكوين نوع من التوعية للمواطنين بخطورة أمراض القلب، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها للتمتع بصحة جيدة.

وأكد الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الاحتفال يهدف إلى رفع الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ومعرفة أرقام قياسات مستوى الضغط والسكر والكوليسترول بالدم وأيضًا معدل كتلة الجسم بصفة دورية وذللك للوقاية من مرض القلب.

وأكدت الدكتورة رحاب الفخرانى مسؤول العلاقات العامة بحملة انتى الأهم على ضرورة رفع الوعي الصحي للجميع، وتشجيع أفراد المجتمع بأكمله على العناية والاهتمام بالصحة العامة بشكل عام، بجانب وضع خطط مستقبلية وبرامج متميزة للحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

وأعربت الدكتورة شهيرة معتصم، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومقررة لجنة «هي» بالنقابة، على حرص النقابة على المشاركة المجتمعية، ودعم تواجد أعضاء اللجنة في كافة الفعاليات، والأنشطة التي من شأنها ترسيخ دور المرأة، ومؤازرة كافة فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور جورج ماهر، أن اطلاق حملة نبضك حياة بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب هدفه التوعية بعوامل الخطر بامراض القلب والضغط، وأنها رسالة لكل الشباب على ضرورة الحفاظ على صحتهم، وأن المشاركة جميلة ودعم لشباب الصغيرين، على تحسين حالتهم الصحية والوقاية من كافة الأمراض.

وصرح سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بأن الاحتفال يأتى بدعم من وزير الشباب والرياضة والمحافظ في إطار تعاون وثيق ومتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ممثل في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، والإدارة العامة للقاعده الشعبية الدكتورة غادة جمال الدين في مشهد متواصل ومشرف مع الوزارة لكافة الفعاليات وخطط النشاط بما يليق باسم أسرة الشباب والرياضة المصرية.