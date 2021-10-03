وزير العدل يستقبل نظيره الليبي ويناقشان تفعيل اتفاقية التعاون القضائي

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استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد، بديوان عام الوزارة، نظيره الليبي، حليمة اليوسفي، وزير العدل بالجمهورية العربية الليبية، التي قدمت التهنئة بيوم القضاء المصري.

واستعرض الوزيران خلال اجتماعهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، كما بحثا الاتفاقات الثنائية وأخصها اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر والمعهد العالي للقضاء بليبيا، وكذا اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية الموقعة بين حكومة البلدين الشقيقين.

كما ناقش الوزيران سبل تفعيل اتفاقية التعاون القضائي، وفتح آفاق جديدة للاستفاده من الخبرات المصرية.