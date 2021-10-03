أخبار عاجلة

البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفرالشيخ يقود حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية (صور)

Print
محافظ كفرالشيخ يقود حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية (صور) محافظ كفرالشيخ يقود حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحد، حملة لغلق الدروس الخصوصية بتتقسم المحاسبين الجديد، وتمكن محافظ كفر الشيخ،ونائبه من غلق 7 مراكز دورس خصوصية، وتم تحرير محاضر بأعمال الغلق عقب تشميعها بالشمع الأحمر.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية. قرر محافظ كفر الشيخ غلق 7 «سناتر» للدروس الخصوصية في تقسيم المحاسبين الجديد، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق جميع السناتر التعليمية غير المرخصة، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع تلك المراكز.

وناشد أولياء أمور الطلاب بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، حفاظاً على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى لزملائه وأسرهم، خاصة أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا. ووجه محافظ كفر الشيخ بشن حملات مماثلة بكل مناطق مدينة كفر الشيخ شرق وغرب العاصمة ،إضافة للمدن والمراكز والقرى، لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، محذراً من فتح السناتر واستقبال الطلاب، لأن ذلك سيعرض صاحب المركز للمسائلة القانونية.

كما وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أصحاب المراكز. وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين. جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ فوجئ بوجود آلاف الطلاب بمنطقة نابولي الأكثر تواجداً لمراكز الدروس الخصوصية بالعاصمة، وتقع تلك المراكز في الأدوار الأرضية بالعمارات السكنية ومنها بسراديب، وحجرات أسفل العمارات السكنية.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية تسجل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ألمانيا تسجل 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

«الصحة»: اتجاهان لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا