اعتماد الجودة لمعهدي فتيات القرنة والكيمان بالأقصر الأزهرية

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أعلنت إدارة الجودة بمنطقة الأقصر الأزهرية عن حصول معهدي ( فتيات الكيمان الإعدادي وفتيات القرنه الإعدادي ) على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك تحت رعاية وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ..

وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، على أنه يسعى بكل جهد للإرتقاء بجودة العملية التعليمية بجميع معاهد المنطقة ، ومواجهة جوانب القصور التي قد تعيق مسيرة العمل، والتركيز على جوانب القوة ؛ لدعمها وتحسين أدائها، واستيفاء معايير الجودة.

وأعرب عن سعادته الكبيرة باعتماد معهدي فتيات الكيمان الإعدادي وفتيات القرنه الإعدادي وحصولها على ضمان الجودة قائلا: "إننا نسير بخطوات جادة لتحقيق نسبة اعتماد عالية تزيد كل عام عن العام الذي قبله حتى يتم اعتماد كل المعاهد بالمنطقة" ..

وأشار "خالد العربي" مسئول الدعم الإلكتروني بمكتب جودة التعليم بمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، تم تجهيز وتطوير البنية الأساسية لمعهدي فتيات الكيمان .ع "وفتيات القرنه ع"، وتم توفير كافة متطلباتهما، وتحسين الفاعلية التعليمية بهما، وقامت لجنة مختصة من الهيئة القومية بزيارة لتقييم كل صغيرة وكبيرة وخلُصت إلى اعتماد المعهدين.