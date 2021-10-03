أزهري: الزوج عليه أن يتلاشى أي موقف بأقل الأضرار والخسائر

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قال الدكتور على محفوظ، من كبار علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهل بيته، فعن السيدة عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ».

وتابع «محفوظ»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد أن السيدة حفصة أرسلت طبق طعام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عند السيدة عائشة فقامت السيدة عائشة بضرب الطبق وكسره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «غارت امكم.. غارت أمكم»، وطلب من السيدة عائشة إعادة طبق إلى السيدة حفصة محمول بالأكل«.

وشدد على ضرورة أن يتلاشى الزوج أي موقف بأقل الخسائر والأضرار؛ مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة، حتى لا تكبر المشكلة، وتتفاقم.