أخبار عاجلة

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أزهري: الزوج عليه أن يتلاشى أي موقف بأقل الأضرار والخسائر

Print
أزهري: الزوج عليه أن يتلاشى أي موقف بأقل الأضرار والخسائر أزهري: الزوج عليه أن يتلاشى أي موقف بأقل الأضرار والخسائر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على محفوظ، من كبار علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهل بيته، فعن السيدة عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ».

وتابع «محفوظ»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد أن السيدة حفصة أرسلت طبق طعام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عند السيدة عائشة فقامت السيدة عائشة بضرب الطبق وكسره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «غارت امكم.. غارت أمكم»، وطلب من السيدة عائشة إعادة طبق إلى السيدة حفصة محمول بالأكل«.

وشدد على ضرورة أن يتلاشى الزوج أي موقف بأقل الخسائر والأضرار؛ مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة، حتى لا تكبر المشكلة، وتتفاقم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور)

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات