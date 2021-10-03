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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال اجتماعه مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بأنه سيتم بدء العمل بمشروع مكتبة مصر العامة والتي ستقام على مساحة 3400 م2 ويتكلف إنشاؤها نحو 68 مليون جنيه حيث روعى إختيار موقع متميز للمكتبة وهو أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفى مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى في استقبال القادمين من مطار أسوان الدولى لتصبح المكتبة صرح ثقافى وتنويرى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بأهمية مراعاة الشكل الجمالى لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعمارى الأسواني، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة، علاوة على ضرورة أن يشمل التصميم تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية والسياحية والترفيهية.

وكلّف مسئولي الشركة الوطنية بالإنتهاء بشكل كامل من كافة الملاحظات التي تم رصدها بالقطاعين الأول والثانى بالسوق السياحي القديم، على أن يتم بالتوازى البدء في تركيب التندات واللافتات للمحلات والبازارات والتي تم فيها مراعاة توحيد التصميم للون والكتابة والإرتفاع للحفاظ على الطابع الأسواني والشكل الحضاري للسوق، وهو الذي يتواكب مع إستكمال أعمال التطوير بالقطاعين الثالث والرابع.